Schindler warnt vor Protestpotenzial im ländlichen Raum

Der Präsident der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz hat vor möglichen politischen Folgen einer Vernachlässigung des ländlichen Raumes gewarnt. „Wenn wir den ländlichen Raum nicht stärken, dann werden wir die gleiche Entwicklung wie in England erleben“, sagte Norbert Schindler am Mittwoch am zweiten Tag der Vollversammlung der Kammer in Bad Kreuznach laut Redemanuskript. dpa