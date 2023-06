Übergriffe Schlägerei auf Parkplatz - Mann erleidet Platzwunde am Kopf

Neustadt/Weinstraße · Bei einer Schlägerei auf einem Supermarktparkplatz in Neustadt an der Weinstraße ist mindestens eine Person verletzt worden. Ein Zeuge habe am Freitagabend die Auseinandersetzung gemeldet, an der rund zehn Menschen beteiligt gewesen seien, erklärte ein Sprecher der Polizei am Samstag.

03.06.2023, 12:14 Uhr

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild

Die Beamten seien daraufhin angerückt, hätten aber nur noch einen 22-jährigen Verletzten angetroffen und eine Gruppe von Bekannten des Mannes. Diese hätten aber kaum Angaben zur Tat machen können. Der Verletzte wurde mit einer Platzwunde am Kopf in eine Klinik gebracht. Weitere Details nannten die Ermittler nicht. Sie hoffen nun auf weitere Zeugen. © dpa-infocom, dpa:230603-99-926516/2

(dpa)