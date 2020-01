Schlägerei im Kreis Saarlouis endet tödlich

Ein Blaulicht leuchtet an einer Polizeistreife. Foto: Lino Mirgeler/dpa/Archivbild.

Saarwellingen Bei einer gewalttätigen Auseinandersetzung ist im Kreis Saarlouis ein 49 Jahre alter Mann ums Leben gekommen. Der mutmaßliche Täter sei in der Nacht zum Sonntag verhaftet worden, sagte ein Sprecher der Polizei.

Die beiden Männer seien zuvor in einer Wohnung in Saarwellingen in Streit geraten. Daraufhin habe sich eine Schlägerei entwickelt. Neben dem Opfer und dem mutmaßlichen Täter - es handelt sich um einen 42 Jahre alten Mann - sei noch eine dritte Person während der Auseinandersetzung anwesend gewesen.