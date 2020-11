Schlägerei mit Holzlatten und Stuhlbeinen in Worms

Ein Fahrzeug der Polizei ist mit Blaulicht im Einsatz. Foto: Jens Wolf/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Worms Etwa 15 Personen haben in einer Tankstelle in Worms mit Holzlatten und Stuhlbeinen aufeinander eingeschlagen. Eine Polizeistreife fuhr in der Nacht zum Sonntag zufällig am Geschehen vorbei und löste die Schlägerei durch den Einsatz von Reizstoffspray auf, wie die Polizei mitteilte.

