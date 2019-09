Schlägerei unter Betrunkenen an Bier-Rondell

Das Blaulicht auf einem Fahrzeug der Polizei leuchtet in der Dunkelheit. Foto: Monika Skolimowska/Archivbild.

Betzdorf Eine 23 Jahre alte Betrunkene hat am Rande eines Schützenfests in Betzdorf (Kreis Altenkirchen) an einem Bier-Rondell eine Schlägerei angezettelt. Wie die Polizei mitteilte, hatte die Frau in der Nacht zum Samstag zunächst auf den Wirt des Ausschanks eingeschlagen und eine Bedienung an den Haaren gezogen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Nachdem sich der ebenfalls alkoholisierte und aggressive Lebensgefährte der 23-Jährigen in die Auseinandersetzung eingeschaltet hatte, gerieten auch noch andere Fest-Besucher miteinander in Streit.