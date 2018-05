später lesen Schlägereien, Diebstähle und Vandalismus am Vatertag Teilen

Rettungskräfte und Polizisten hatten im nördlichen Saarland am Vatertag alle Hände voll zu tun. Rund 3000 Gäste kamen zu Veranstaltungen am Bostalsee zusammen, doch nicht jeder feierte friedlich, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die Beamten mussten mehrere Schlägereien beenden. Die Polizei nahm einen der Beteiligten vorübergehend fest. dpa