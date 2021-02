Schlafender Mann aus brennendem Haus gerettet

Göttelborn/Sulzbach Polizisten und Feuerwehrleute haben in Göttelborn bei Saarbrücken einen schlafenden Mann aus einem brennenden Haus gerettet. Er lag in seiner Wohnung und hatte das Feuer nicht bemerkt, wie ein Sprecher der Polizei in Sulzbach am Samstag sagte.

Ein Zeuge hatte am Freitag die Flammen gesehen und die Feuerwehr alarmiert. Als die Helfer die Wohnung des Mieters öffneten, fanden sie den Mann. Wie es zu dem Feuer kam, war zunächst ungeklärt. Die Polizei vermutete einen technischen Defekt. Angaben zur Schadenshöhe und zum Alter des Bewohners lagen zunächst nicht vor. Die „Saarbrücker Zeitung“ hatte über die Rettung berichtet.