Schlag gegen Schleuserbande: Aktionen auch in Deutschland

Ein Flatterband mit der Aufschrift „Polizeiabsperrung“. Foto: Patrick Seeger/Archivbild.

Darmstadt Bei einem Schlag gegen eine Schleuserbande haben Fahnder in Deutschland und Österreich am Mittwoch 20 Verdächtige vorläufig festgenommen und zwei Haftbefehle vollstreckt. Mehr als 100 Ermittler durchsuchten im Auftrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt neun Wohnung in Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Bayern und Niedersachsen, wie die Bundespolizei mitteilte.

Hier seien sechs Ausländer festgenommen und gefälschte Ausweise, Mobiltelefone und Speichermedien sichergestellt worden.