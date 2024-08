Festival Schlamm statt Spaß - Camping-Probleme bei Nature One

Wegen der veränderten Bedingungen sei nun eine weitere Sanitätsstation beim Camping Nord in Betrieb genommen worden. Das liege nicht an hohen Patientenzahlen, sondern an zusätzlich vom Veranstalter akquirierten Flächen. „Die Station wurde in Betrieb genommen, damit die Wege kürzer sind“, sagte Köhler. Bis zum Mittag habe es ein „moderates Patientenaufkommen“ gegeben. „Wir haben ein paar umgeknickte Füße, wir haben ein paar kleinere Verletzungen, die beim Zeltaufbau entstehen“, sagte Köhler. „Und hier und da mal einen Insektenstich.“