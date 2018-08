später lesen Schlange im Garten sorgt für Polizeieinsatz FOTO: Arno Burgi FOTO: Arno Burgi Teilen

Eine große Schlange in einem Garten in Rülzheim hat für einen Polizeieinsatz gesorgt. Die erschrockene Eigentümerin des Gartens habe den Notruf alarmiert, teilte die Polizei in Germersheim am Donnerstag mit. dpa