Schlechtes Versteck für Autoschlüssel: Dokumente weg

Ein Polizist steht vor einem Streifenwagen dessen Blaulicht aktiviert ist. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa.

Kaiserslautern Dass das Vorderrad eines Wagens kein gutes Versteck für einen Autoschlüssel ist, hat ein 39-Jähriger in Kaiserslautern feststellen müssen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatte der Mann am Freitag sein Auto vor einer Werkstatt geparkt.

Weil der Betrieb schon geschlossen hatte, legte er für den Mechaniker den Schlüssel auf einem Vorderrad ab.