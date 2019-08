Schlechtes Wetter: Honigernte in Rheinland-Pfalz bricht ein

Bienen sind auf einer Wabe voller Honig zu sehen. Foto: Patrick Pleul/Archivbild.

Mayen/Wachtberg Die Imker in Rheinland-Pfalz haben in diesem Frühjahr erheblich weniger Honig geerntet als zuvor. Im Schnitt brachte jedes abgeerntete Bienenvolk in der Frühtracht 15,2 Kilo Honig ein und damit mehr als ein Viertel weniger als vor einem Jahr (21,2 Kilo).

Das ergab eine Umfrage des Mayener Fachzentrums Bienen und Imkerei in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Imkerbund. 857 Imker aus Rheinland-Pfalz hatten daran teilgenommen. Die Ernte sei „sehr schlecht“ ausgefallen, sagte Jochen Dörr vom Imkerverband Rheinland-Pfalz.

Bemerkenswert: In Erwartung mickriger Ergebnisse verzichtete jeder Fünfte Imker auf die Ernte und ließ den Honig im Bienenstock. Vor einem Jahr war das noch anders, da hatten fast alle geerntet.

Fachzentrumschef Christoph Otten begründete die Einbußen mit dem Wetter. „Es war kalt und regnerisch, weswegen viele Pflanzen sich nicht so gut entwickelt haben und weniger Nektar hatten.“ Zudem seien die Bienen weniger umhergeflogen als bei schönem Wetter.

Im Saarland sah es noch düsterer aus, dort sank der Ernteschnitt sogar von 23 auf 10,7 Kilo. Allerdings hatten nur 202 saarländische Imker an der Umfrage teilgenommen - die Statistik ist also nicht so aussagekräftig wie Erhebungen mit mehr Teilnehmern. Auch an der Saar war der Anteil der Imker, die nicht geerntet hatten, hoch (28 Prozent).