Schlichtung bei Neuer Halberg Guss vertagt

Im Tarifstreit über einen Sozialplan beim Autozulieferer Neue Halberg Guss (NHG) sind die Schlichtungsgespräche am Freitag erneut vertagt worden. Neuer Termin sei der 22. August, teilte die IG Metall am Freitag in Frankfurt am Main mit. dpa