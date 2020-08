Schließungen: Initiative will Entschädigung erstreiten

Karlsruhe Modegeschäfte, Kinos und die Kneipe an der Ecke - sie alle mussten während des Corona-Lockdowns zumachen. Die Soforthilfen sind für viele nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Jetzt wollen Anwälte vor dem Bundesverfassungsgericht Entschädigungen durchsetzen - auch für ein Geschäft in der Pfalz.

Die Betreiber eines Modegeschäfts im pfälzischen Bad Dürkheim sowie andere Unternehmer fordern vor dem Bundesverfassungsgericht staatliche Entschädigungen für Betriebsschließungen und Einnahmeausfälle in der Corona-Pandemie. Eine Initiative, die nach eigenen Angaben mehr als 850 Betroffene vertritt, hat in Karlsruhe Verfassungsbeschwerde eingereicht. Eine zweite Klage soll im September folgen. Parallel wollen die Anwälte der Geschädigten in den einzelnen Bundesländern Klage erheben. Ihre Strategie zielt darauf ab, dass die Zivilgerichte diese Verfahren aussetzen und die Frage nach einer Entschädigungspflicht ebenfalls in Karlsruhe vorlegen.