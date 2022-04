Burgen und Schlösser : Schloss Bürresheim ist bekannter als man denkt - und zwar weit über die Eifel hinaus

Unzählige Menschen, nicht nur in Deutschland, haben schon einmal Schloss Bürresheim gesehen, ohne dass sie es wissen. Denn dieses Eifel-Schloss tauchte in einigen Filmen auf.

Wo liegt Schloss Bürresheim?

Wie alt ist Schloss Bürresheim?

Wem gehört Schloss Bürresheim?

Wie heißt das deutsche Mittelgebirge, in welchem das Schloss Bürresheim steht?

Schloss Bürresheim steht auf einem Felsvorsprung in der Vordereifel die zum Mittelgebirge Eifel gehört. Dabei ist Schloss Bürresheim eine der wenigen Burgen in der Eifel, gemeinsam mit Burg Lissingen und Burg Eltz, die niemals erobert oder verwüstet wurden und die mitunter ereignisreichen Jahre im 17. und 18. Jahrhundert ohne Schäden überstehen konnten. Das Schloss repräsentiert dabei die rheinische Adels- und Wohnkultur durch ihre barocken Umbauten in einer mittelalterlichen Burg. Das Schloss wurde im Jahre 1157 erstmals erwähnt, hier lebten bis 1938 mehrere Generationen von Adelsfamilien, die der Anlage ihren persönlichen Stil gaben. Das Schloss teilt sich auf in die Ruine der sogenannten „Kölner Burg“ im Westen, eine Schlossanlage aus dem 13. Jahrhundert und einen Anbau aus dem 17. Jahrhundert, den die Herren von Breitenbach, von 1473 bis 1796 Besitzer der Burg, an die mittelalterliche Anlage anbauten und sie so zu einem Barockbau umgestalteten.