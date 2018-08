später lesen Schlüssel steckte: Einbrecher klaut Handtasche aus Wohnung Teilen

Weil der Eigentümer den Schlüssel stecken gelassen hatte, konnte ein Mann am Montagabend eine Handtasche aus der Wohnung in Worms stehlen. Darin befanden sich ein Portemonnaie und Ausweisdokumente, wie eine Polizeisprecherin am Dienstag sagte. dpa