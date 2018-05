später lesen Schlüssel vergessen: Mann bricht in eigene Wohnung ein FOTO: Silas Stein FOTO: Silas Stein Teilen

Streifendienst statt Schlüsseldienst: Weil ein 19 Jahre alter Mann in Kaiserslautern seine eigene Wohnungstür aufgebrochen hat, musste die Polizei ausrücken. Ein Zeuge hatte den vermeintlichen Einbruch am Dienstag beobachtet und die Polizei gerufen, wie die Ermittler am Mittwoch berichteten. Die Einsatzkräfte trafen im Haus tatsächlich drei Männer an - einer von ihnen stellte sich jedoch als der Wohnungsinhaber heraus. Er gab an, seinen Schlüssel vergessen und deshalb kurzerhand die Tür aufgebrochen zu haben. dpa