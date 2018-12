später lesen Schlüsseldienst verlangt gut 1000 Euro mehr als vereinbart FOTO: Holger Hollemann FOTO: Holger Hollemann Teilen

Twittern

Teilen



Ein Schlüsseldienst hat von einer Frau in Frankenthal gut 1000 Euro mehr als angekündigt kassiert. Der 45-Jährigen war am vierten Adventssonntag (23. Dezember) ihr Wohnungsschlüssel im Türzylinder abgebrochen, wie die Polizei erst am Samstag mitteilte. dpa