Kommunen Schlüsselprojekt: Förderbescheid für Hochstraße übergeben

Wissing unterstrich, die Modernisierung des Hochstraßensystems sei dringend notwendig. „Für die wichtige Modernisierung der B 37 und B 44 in Ludwigshafen machen wir damit den Weg frei, stärken den Industriestandort Ludwigshafen und leisten so einen Beitrag zur Sicherung des Wohlstands und der Arbeitsplätze in der Region“, erklärte der FDP-Politiker.