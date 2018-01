später lesen Schmäh-Mails in Kandel: Noch keine abschließende Zahl FOTO: Thomas Frey FOTO: Thomas Frey Teilen

Polizei und Staatsanwaltschaft können einen Monat nach der Bluttat von Kandel noch nicht abschließend sagen, wie viele Anzeigen wegen anonymer Beleidigungen oder Drohungen gegen Dritte eingegangen sind. Es seien „schon einige“, sagte ein Polizeisprecher am Freitag in Wörth. Bis man genau Bescheid wisse, werde aber noch etwas Zeit vergehen. Am 27. Dezember war die 15-jährige Mia in Kandel erstochen worden. Mutmaßlicher Täter ist ihr Ex-Freund, ein Flüchtling aus Afghanistan. dpa