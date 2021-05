Schmetterlingsgarten öffnet wieder

Bendorf-Sayn Sie leben als Raupen auf anderen Kontinenten, kommen als Puppen im Flugzeug und schlüpfen hier als farbenprächtige Falter. Nahe Koblenz können Besucher wieder Hunderte exotische Schmetterlinge erleben.

Jede Woche bezieht der Garten der Schmetterlinge in Bendorf-Sayn bei Koblenz Hunderte Puppen aus fernen Ländern - an diesem Freitag (21. Mai) öffnet er erneut nach einer coronabedingten Zwangspause. In zwei Glaspavillons umflattern Schmetterlinge die Besucher - stets auf der Suche nach dem Nektar tropischer Blüten. Früher seien es um die 1000 zugleich gewesen - jetzt wegen vieler gestrichener Flugverbindungen in der Pandemie „etwas weniger“, sagt Gabriela Fürstin zu Sayn-Wittgenstein-Sayn der Deutschen Presse-Agentur.