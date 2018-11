später lesen Schmuckgeschäft überfallen: Besitzer nimmt Verfolgung auf FOTO: Rolf Vennenbernd FOTO: Rolf Vennenbernd Teilen

Ein 19-jähriger Mann ist nach dem erfolglosen Versuch, ein Schmuckgeschäft in Koblenz zu überfallen, vom Ladenbesitzer selbst überwältigt worden. Der mit einer Sturmhaube maskierte Mann hatte den Besitzer am Mittwochabend mit einer Pistole bedroht, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. dpa