später lesen Schmuddeliger Wochenstart: Glättegefahr auf Straßen FOTO: Karl-Josef Hildenbrand FOTO: Karl-Josef Hildenbrand Teilen

Twittern

Teilen



Die neue Woche startet in Rheinland-Pfalz und dem Saarland mit ungemütlichem Schmuddelwetter. Am Montag dürfte es immer wieder regnen, oberhalb von 400 Metern werden Schneeschauer erwartet, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Sonntag mitteilte. dpa