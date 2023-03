Vorhersage Schmuddelwetter mit Schnee in höheren Lagen sagt sich an

Offenbach · Zur neuen Woche sagt sich in Rheinland-Pfalz und dem Saarland trübes, schmuddeliges Wetter an: Am Montag sind im Flachland Regen-, Schneeregen- und Graupelschauer zu erwarten, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag in Offenbach mitteilte.

26.03.2023, 10:58 Uhr

Schneekörner liegen am Wegesrand. Foto: Jonas Walzberg/dpa/Symbolbild

Im Bergland sei mit Schneeschauern zu rechnen, entsprechend auch mit Glätte, vereinzelt komme es zu Graupelgewittern. Die Temperaturen steigen zum Wochenstart auf maximal neun Grad, in den höheren Lagen im Norden von Rheinland-Pfalz auf höchstens vier Grad. Der Dienstag bleibt zunächst trocken, bevor zum Abend hin den Meteorologen zufolge weitere Niederschläge kommen, im Bergland bringen sie erneut Schnee. Der Mittwoch wird dann wärmer. Bei maximal 15 Grad bleibt der Großteil des Tages trocken, bevor dann neuer Regen von Südwesten hereinzieht. © dpa-infocom, dpa:230326-99-92792/2

(dpa)