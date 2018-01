später lesen Schmuggelaktion hat Sperrung am Mainzer Bahnhof verursacht Teilen

Die am Mainzer Hauptbahnhof gefundenen verdächtigen Gepäckstücke sind Teil einer größeren Schmuggelaktion gewesen. Davon geht die Polizei aus, wie der Zoll am Dienstag mitteilte. Wegen des Fundes der 14 herrenlosen Koffer mussten Teile des Bahnhofs am Samstag für mehrere Stunden gesperrt werden. Beim Öffnen fand die Polizei die Zigaretten. Nach Angaben der Zollbehörde stammen die etwa 1400 sichergestellten Stangen vermutlich aus Angola. Ersten Ermittlungen zufolge wurden die Koffer von Reisenden am Freitag über den Frankfurter Flughafen nach Deutschland eingeführt. dpa