Schnee bis in tiefere Lagen erwartet: Wind lässt nach

Das sieht nach einem Hauch von Winter aus. Zum Wochenende hin kann in Rheinland-Pfalz und im Saarland bis in tiefe Lagen ein wenig Schnee fallen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Mittwoch mitteilte. dpa