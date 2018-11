später lesen Schnee in den Bergen möglich FOTO: Matthias Bein FOTO: Matthias Bein Teilen

Der meteorologische Herbst verabschiedet sich in Rheinland-Pfalz und im Saarland mit einem Vorgeschmack auf den Winter. An diesem Dienstag könne örtlich etwas Schnee fallen, in tiefen Lagen teils als Schneeregen, kündigte der Deutsche Wetterdienst am Montag in Offenbach an. dpa