Schnee in Rheinland-Pfalz und Saarland erwartet

Fuß- und Reifenspuren zeichnen sich auf einem Weg im Schnee ab. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Archivbild

Mainz/Essen Mit leichtem Frost starten Rheinland-Pfalz und das Saarland in den Donnerstag. Am Vormittag wird es überwiegend stark bewölkt, wie der Deutsche Wetterdienst in Essen mitteilte. In höheren Lagen kann es leicht schneien und deshalb glatt werden.

Der Himmel lockert im Tagesverlauf nur selten auf. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen zwei und fünf Grad.

Das Wochenende wird ähnlich wechselhaft und nasskalt. Am Freitag weht ein leichter Wind aus Süd bei Höchsttemperaturen zwischen drei und sieben Grad, in höheren Lagen null bis drei Grad. Es kann stellenweise regnen.