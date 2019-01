später lesen Schnee und Glätte auf den Straßen: Kaltfront zieht heran Teilen

Schnee- und Graupelschauer bringen an diesem Donnerstag Straßenglätte nach Rheinland-Pfalz und ins Saarland. Die Kaltfront eines Tiefs vor der norwegischen Küste ziehe heran, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen in Offenbach mit. dpa