Winter : Schnee und Glätte die kommenden Tage - Rodelspaß am Erbeskopf (Fotos)

Es bleibt kalt und es wird wieder schneien: das dürfte Wintersportfans erfreuen. Die Wetteraussichten für die kommenden Tage - und wie am Samstag am Erbeskopf gerodelt wurde.

Die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland erwartet in den kommenden Tagen winterliches Wetter und Schnee. In der Nacht auf Sonntag breitet sich von Osten aus Schneefall aus. Es gibt Glätte und Frost, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag in Offenbach mitteilte.

Der Sonntag wird nach den Angaben stark bewölkt. Erneut fällt leichter Schnee und es besteht Glättegefahr. Die Tiefsttemperaturen sinken in tiefen Lagen auf zwischen null und zwei Grad, ansonsten ist Dauerfrost bei minus vier bis minus ein Grad zu erwarten. In der Nacht auf Montag fällt nur noch örtlich etwas Schnee bei bis zu minus vier und im Bergland bis zu minus sieben Grad.

Rodelspaß am Samstag am Erbeskopf

Der Neuschnee lockte natürlich Wintersportfreunde und Familien ins Freie: So war der Erbeskopf im Hunsrück am Samstag das Ziel von Rodelfans aus ganz Rheinland-Pfalz, dem Saarland und Luxemburg. Insbesondere Familien nutzten die Gelegenheit, um mit Rodeln und Bobs den Hang hinunterzudüsen. Oder sie erklimmten zu Fuß den Gipfel, um auf den Skipisten hinunterzufahren. Vereinzelt waren auch schon Skifahrer unterwegs.

Die dürften sich zudem freuen, dass der zuständige Zweckverband plant, am Sonntag die Skilifte in Betrieb zu nehmen. Alle aktuellen Informationen zum Wintersportbetrieb am Erbeskopf und einen Blick durch die Webcam auf die Hänge bietet die Internetseite der Verbandsgemeinde Thalfang.

Auch in der Eifel sind die Wintersportgebiete vorbereitet: Am Schwarzen Mann liegen aktuellen Angaben des örtlichen Skiverleihs zufolge 20 Zentimeter Neuschnee, am Sonntag sind demnach Skilifte und Rodellift in Betrieb. Gleiches gilt für die Hohe Acht bei Kaltenborn. In der Wolffschlucht bei Prüm ist die Skihütte geöffnet.

Aussichten für Montag und Dienstag