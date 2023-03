Wetteraussichten : Schneechaos, dann starker Regen mit Hochwassergefahr

Das Wetter hat diese Woche großes Potenzial für Überraschungen. Die einen bekommen viel Schnee, die anderen viel Regen und steigende Flusspegel. Später ist dann auch noch Sturm möglich.

Eine scharfe Luftmassengrenze bestimmt das Wetter bei uns in Deutschland in dieser Woche. Nördlich der Luftmassengrenze gibt es Schnee und Schneeschauer, südlich davon ist es Schneeregen oder Regen, mittendrin sind auch Graupelschauer und kurze Wintergewitter möglich. Die Schneefallzone liegt einmal quer über Deutschland. Die exakte Lage kann noch nicht ausgemacht werden. Das bewegt sich immer noch etwas hin und her.

Wetter: Schneefälle und Hochwassergefahr

Kritisch ist der Zeitraum von Dienstagabend bis Donnerstagabend. Die Schneefallgrenze schwankt in diesem Zeitraum wild rauf und runter. Weiße Überraschungen sind dann möglich. Aber auch im Norden und Osten von Deutschland kann es einzelne Schneeschauer geben. Ab Freitag geht das Ganze im Süden und Westen meist überall in starken Regen über. Regional besteht die Gefahr von Hochwasser. Die Flusspegel werden deutlich ansteigen. Im Schwarzwald sind über 200 Liter Regen möglich, sonst 50 bis 150 Liter Niederschlag in den kommenden 10 bis 14 Tagen. Das ist recht ordentlich.

„Diese Wetterwoche wird turbulent und regional auch chaotisch werden, besonders auf den Straßen. Stellenweise könnten über Nacht bis zu 10 cm Schnee fallen, in höheren Lagen sogar bis zu 20 cm. Das ganze bleibt maximal bis Freitag liegen, dann spült Regen und milde Luft alles wieder weg. Aber zuvor kann es für ein Verkehrschaos sorgen“, sagt Diplom-Meteorologe Dominik Jung.

Steigende Flusspegel und heftige Temperaturschwankungen

Ganz im Norden und ganz im Osten bleibt es eher ruhig. Im Süden dagegen viel Regen bis weit nach oben. Da ist die milde Luft voll da. Während es in der Schneefallzone kaum mehr als 0 Grad hat, sind es im Südwesten bis zu 12 oder 13 Grad. Ab Freitag kann sich die milde Luft dann weiter nach Norden durchsetzen und der Schnee taut wieder weg. Die Folge sind dann wiederum steigende Pegel an Bächen und Flüssen. Langeweile kommt beim Wetter der kommenden 10 bis 14 Tage nicht auf.

„Zum Wochenende wird es dann auch noch milder, in der Spitze sind 10 bis 15 Grad möglich. Was für eine turbulente Wetterlage. Außerdem: Es ist sehr windig und am Freitag bzw. Samstag sind sogar Sturmböen oder schwere Sturmböen möglich. Beim Wetter steht uns also eine spannende Wetterwoche bevor“, erklärt Diplom-Meteorologe Dominik Jung.

So geht es in den kommenden Tagen weiter:

Montag: 2 bis 6 Grad, viele Wolken, etwas Schnee oder Regen

Dienstag: 4 bis 8 Grad, Regen und Schnee, zum Abend Luftmassengrenze in der Mitte mit starken Schnee- und Regenfällen

Mittwoch: 0 bis 10 Grad, in der Mitte regional Dauerschneefall, weiter südlich viel Regen, nach Norden einzelne Schneeschauer

Donnerstag: 4 bis 13 Grad, durchwachsen, Schnee und Regen, windig

Freitag: 2 bis 14 Grad, stürmisch, im Norden Schneeschauer, sonst recht viel Regen, Sturmböen!

Samstag: 3 bis 15 Grad, durchwachsen, immer wieder starker Regen in der Mitte und im Süden, Sturmböen

Sonntag: 4 bis 15 Grad, wechselhaft mit viel Regen in der Mitte und im Süden, steigende Flusspegel

Montag: 6 bis 15 Grad, durchwachsen, immer wieder Regen und windig