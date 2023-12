Wetter Schneefall und gebietsweise glatte Straßen zu Start in Woche

Bis zum Abend gehen die Niederschläge erst im Flachland und später auch in den Bergen in Regen über. Auf den noch kalten Böden drohe dann gebietsweise Glatteis, warnten die Experten. Nach einem frostigen Start in den Tag steigen die Temperaturen in Tagesverlauf an. Im Westen erwarten die Meteorologen dann bis etwa 4 Grad, im Osten 0 bis 2 Grad.