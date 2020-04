Tourismus : „Schnelle Lösungen sind extrem wichtig“

Trier Wenn das Telefon klingelt, will meist jemand stornieren. Hotels, Gastronomen und Reisebüros in der Region leiden sehr unter der Corona-Krise. Doch es gibt auch Hoffnung.

Bei traumhaft sonnigem Frühjahrswetter arrangieren sich die Menschen in der Region aktuell damit, Urlaub auf Balkonien zu verbringen. Und auch im Sommerurlaub wird es wohl weder Südafrika noch Sizilien oder Sansibar. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder rät ohnehin zum Urlaub in Deutschland und prognostiziert gar einen Run auf heimische Hotels und Restaurants. Worte, die manchen Hoffnung machen könnten.

Gebucht wird derzeit überhaupt nicht, storniert dafür umso mehr. Thomas Müller von Müller-Kylltal-Reisen in Trier ist sehr froh, mit Linienbussen ein zweites Standbein zu haben: „Da alle Reisen zur Zeit storniert werden – und daraus resultiert ausschließlich ertragsfreie Mehrarbeit für die Mitarbeiter – ist die Formel einfach: Die Reisebüros haben ihre Kunden ohne Geld zu bekommen durch Beratung zur Buchung gebracht und können diese nun ertragslos wieder stornieren! Ein absoluter Teufelskreis, der an die betriebliche Substanz geht.“

„Wir hoffen, dass es bald wieder aufwärts geht“, sagt Helga Jägen vom City-Reisebüro Helga y Sol in Schweich. Probleme hätten wegen der Pandemie vor allem jene Urlauber gehabt, „die meinten, sie könnten im Internet alles selbst buchen“. In einem Reisebüro habe man Leute, die sich um einen kümmern. Scharff hofft, dass nach der Krise mehr Menschen den Weg zu den Profis finden.

Auch Andrea Weber vom Hotel Deutscher Hof in Trier ist sich nicht sicher, ob Hotels 2020 vom Trend zum Urlaub in der Heimat profitieren können. Davon sei derzeit nichts zu spüren. „Die Telefone sind tot“, sagt sie. Wie andere Hoteliers findet sie es schade, dass ihre Branche nur am Rande erwähnt wurde, als es um die Lockerungen der Corona-Maßnahmen ging. Sie glaubt, dass es Herbst wird oder auch 2021, bis sich der Tourismus erholt. Im Vordergrund stehe nun die Gesundheit: die eigene, die der Mitarbeiter und der Familien.

Liquidität sei derzeit für viele Betriebe ein großes Problem. „Da sind schnelle Lösungen extrem wichtig“, sagt Weber, die findet, dass Bayern oder Baden-Württemberg schneller und besser reagiert hätten als Rheinland-Pfalz. Was Hubert Drayer vom Wellnesshotel Michels in Schalkenmehren sehr ärgert, ist, dass er jahrelang in eine Betriebsschließungsversicherung eingezahlt habe und nun keinen Cent bekomme. Auch die Hilfs-Darlehen seien keine Lösung, sondern nur „eine Problemverlagerung“. Für die Mitarbeiter in Gastronomie und Hotellerie sei die Lage schwer, sagt Drayer. Auch, weil das Trinkgeld fehle.