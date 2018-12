später lesen Schneller Apothekenzugang: Erste digitale Rezeptsammelstelle FOTO: Sebastian Gollnow FOTO: Sebastian Gollnow Teilen

Damit Patienten in ländlichen Regionen schneller an ihre Medikamente kommen können, geht in Rheinland-Pfalz die erste digitale Rezeptsammelstelle in Betrieb. Das Gerät wird heute im Hunsrückort Longkamp (Kreis Bernkastel-Wittlich) freigeschaltet. dpa