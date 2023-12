Parteien Schnieder lobt CDU-Grundsatzprogramm: „Keine Denkverbote“

Der Entwurf des neuen CDU-Grundsatzprogramms kommt nach Einschätzung des rheinland-pfälzischen Fraktionsvorsitzenden Gordon Schnieder in der Landespartei gut an. „Ich habe selten in so kurzer Zeit so viele zustimmende Mitteilungen bekommen“, sagte Schnieder, der auch Generalsekretär der Partei ist, im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur in Mainz.