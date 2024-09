Parteitag Schnieder soll CDU-Landeschef Baldauf ablösen

Der rheinland-pfälzische CDU-Fraktionschef Gordon Schnieder will an diesem Samstag Nachfolger von Christian Baldauf als Chef der Landespartei werden. Rund 300 Delegierte werden zu dem Parteitag (9.30 Uhr) in Baldaufs Heimatort Frankenthal erwartet. Als Gast hat sich der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) angekündigt, der mit den Grünen regiert.