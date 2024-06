Regierung Schnieder warnt vor „weiter so“

CDU-Fraktionschef Gordon Schnieder ist gegen vorgezogene Neuwahlen in Rheinland-Pfalz nach der Rücktrittsankündigung von Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD). Der Oppositionspolitiker äußerte sich am Mittwoch in Mainz jedoch skeptisch zu der Ankündigung des künftigen Regierungschefs Alexander Schweitzer (SPD), in der laufenden Legislaturperiode an der Ampel-Regierung festzuhalten und auch eine Neuauflage der Koalition mit Grünen und FDP nach der nächsten Landtagswahl anzustreben.