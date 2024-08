CDU Schnieder will mit Bildung, Migration und Gesundheit punkten

Der designierte CDU-Landeschef Gordon Schnieder sieht derzeit die Themen Bildung, Migration und Gesundheitsversorgung im Mittelpunkt des Wahlkampfs der Christdemokraten in Rheinland-Pfalz. Die Fehlentwicklung in diesen Feldern und die Versäumnisse der Landesregierung müssten klar angesprochen werden, sagte Schnieder der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. „Unsere Vorschläge liegen auf dem Tisch.“ Rheinland-Pfalz habe auch kein Einnahmeproblem. Es gehe darum, die richtigen Prioritäten zu setzen.