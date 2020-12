Schöbel: Künstliche Intelligenz ist nichts Mystisches

Kaiserslautern Rheinland-Pfalz forciert die Entwicklung der Künstlichen Intelligenz, also lernfähiger digitaler Systeme. Als Ansprechpartner sollen sogenannte KI-Lotsen bereit stehen - zum Beispiel Anita Schöbel. Sie sagt: „Vor Künstlicher Intelligenz muss sich niemand fürchten.“

Mit Künstlicher Intelligenz (KI) Kosten sparen und die Lebensqualität erhöhen - das sind zwei mögliche Bereiche, bei denen Anita Schöbel künftig helfen soll. Die Leiterin des Fraunhofer-Instituts für Techno- und Wirtschaftsmathematik ITWM in Kaiserslautern ist von der Landesregierung vor kurzem zur ersten Lotsin für KI in Rheinland-Pfalz ernannt worden. „Meine Aufgabe besteht darin, Künstliche Intelligenz von der Universität in die Praxis zu transferieren, also möglichst vielen Fächern und Anwendungen zugänglich zu machen“, sagt Schöbel.