Schöpfer und Tressel: Landesvorsitzende der Grünen bestätigt

Markus Tressel und Tina Schöpfer sind auch weiterhin die Landesvorsitzenden der Grünen im Saarland. Auf einem Landesparteitag im saarländischen Dillingen wurden die beiden Grünen-Politiker mit überwältigender Mehrheit erneut an die Spitze gewählt: Für Tressel stimmten gut 93 Prozent, für Schöpfer mehr als 95 Prozent, wie Landesgeschäftsführer Thomas Tressel am Sonntag mitteilte. dpa

Rund 120 Delegierte gaben ihre Stimme ab.

„Wir wollen gerade in dieser aufgeheizten gesellschaftlichen Situation eine echte Alternative sein“, sagte der Landesvorsitzende Tressel nach seiner Wiederwahl der Deutschen Presse-Agentur. Die Grünen stünden „als Korrektiv, als Alternative für die Menschen, die sagen: „Stop. Wir wollen keinen Rechtsruck in dieser Gesellschaft.““

Zudem wollten die Grünen auch aus der außerparlamentarischen Opposition heraus „Verantwortung übernehmen“, sagte der Bundestagsabgeordnete. „Wir kämpfen dafür, dass wir nicht nur in viele Räte reinkommen, sondern dass wir auch in vielen Kommunen am Ende tatsächlich mit in die Verantwortung kommen und damit auch den Weg bereiten für die Landtagswahl 2022.“ Auch für 2022 sei sein erklärtes Ziel, „tatsächlich mit in die Verantwortung zu kommen“.

Die Grünen im Saarland haben nach eigenen Angaben derzeit mehr als 1400 Mitglieder. Bei der Wahl im März 2017 hatten sie mit 4,0 Prozent den Einzug in den Landtag verpasst. Ende Mai 2019 sind Kommunalwahlen im Saarland.

Bundestagsabgeordneter Markus Tressel

Landesvorstand der Grünen im Saarland