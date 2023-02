Brauchtum : Scholz blickt schlumpfig auf den Mainzer Rosenmontagszug

Mainz Nach zwei Jahren Corona-Pause rollt er bald wieder, der Lindwurm der Lebensfreude. Die Motivwagen des Mainzer Rosenmontagszugs nehmen das Zeitgeschehen mal mit einem breiten Lachen, mal bissig-satirisch unter die Lupe.

Der MCV ist Veranstalter des Rosenmontagszugs, der sich am kommenden Montag um 11.11 Uhr in Bewegung setzt und von der Mainzer Neustadt mehr als sieben Kilometer weit durch das Stadtzentrum am Dom bis in die Nähe des Hauptbahnhofs zieht. Unter den 9200 Teilnehmern sind mehr als 2000 Musiker und 92 Fahnen- und Schwellkoppträger. Am Straßenrand werden 555.000 Menschen erwartet. Die Polizei will am Rosenmontag über den Tag verteilt mit rund 1000 Einsatzkräften in der Stadt präsent sein. Der Umzug wird der 119. seit der Premiere im Jahr 1838 sein - in den vergangenen zwei Jahren musste er wegen der Corona-Pandemie ausfallen.