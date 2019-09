Schommers verpasst Sieg mit Lautern: 1:1 gegen Magdeburg

Kaiserslautern Boris Schommers hat bei seinem Einstand als Trainer des 1. FC Kaiserslautern einen Sieg verpasst. Der Fußball-Drittligist kam am Samstag vor 19 316 Zuschauern gegen den 1. FC Magdeburg nicht über ein 1:1-Remis hinaus.

Im ersten Spiel nach der Entlassung von Trainer Sascha Hildmann agierte der FCK in der Abwehr zunächst stabiler, in der Offensive fehlten jedoch weiter die Akzente. Nach dem Führungstreffer von Florian Pick (63.) agierten die Roten Teufel zu abwartend, sodass die in der Schlussphase stärkeren Magdeburger durch Tobias Müller zum verdienten Ausgleich kamen (78.).