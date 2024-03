Verwundete Schon 1000 schwer verletzte Ukrainer in Deutschland versorgt

Seit Beginn des russischen Angriffskriegs sind bereits mehr als 1000 schwer verletzte oder kranke Ukrainerinnen und Ukrainer in Deutschland medizinisch behandelt worden. Darunter sind 155 Patienten und Patientinnen im sogenannten Kleeblatt Südwest für die Bundesländer Rheinland-Pfalz, Saarland, Baden-Württemberg und Hessen, wie die rheinland-pfälzische Innenstaatssekretärin Nicole Steingaß (SPD) am Dienstag in Mainz sagte. Das Innenministerium in Mainz steuert das Kleeblatt Südwest. Der sogenannte Kleeblatt-Mechanismus mit seinen fünf Länder-Regionen und dem Lagezentrum im Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) in Bonn wird für die Verteilung der Patienten in Deutschland genutzt.