Schon 12 000 Flugzeuge in Saarbrücken aus der Ferne gelotst

Saarbrücken/Leipzig Seit fast einem Jahr wird der Flugverkehr am Flughafen Saarbrücken von Fluglotsen in Leipzig aus der Ferne überwacht. Das Konzept habe sich bewährt, sagte ein Sprecher der Deutschen Flugsicherung (DFS) mit Sitz im hessischen Langen der Deutschen Presse-Agentur.

Bereits rund 12 000 Flugbewegungen in Saarbrücken seien seit der Umstellung Anfang Dezember 2018 von Leipzig aus gesteuert worden. „Die Kollegen haben sich gut an den Umgang mit dem neuen System gewöhnt“, sagte der Sprecher.

Der Flughafen Saarbrücken ist der erste internationale Flughafen in Deutschland, der nicht mehr vom örtlichen Tower aus überwacht wird. Ein Modell, das Schule machen wird: Anfang 2021 solle der Flughafen Erfurt an das System („Remote Tower Control“) angeschlossen werden, sagte der Sprecher. Derzeit liefen Planungen und Vorbereitungen dazu. Für Dresden solle in 2020 zunächst geprüft werden, wie das System für den Airport mit deutlich mehr Flugverkehr angepasst werden könnte. Ein Startdatum gebe es dort noch nicht.