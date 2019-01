später lesen Schon mehr als 1000 Anzeigen und Hinweise bei Onlinewachen FOTO: Harald Tittel FOTO: Harald Tittel Teilen

Twittern

Teilen



Die seit gut einem Monat geschalteten Onlinewachen der Polizei in Rheinland-Pfalz und im Saarland werden gut genutzt: In den ersten vier Wochen seien in Rheinland-Pfalz 909 Anzeigen und Hinweise über das Portal im Internet eingegangen, teilte das Landeskriminalamt (LKA) Rheinland-Pfalz in Mainz auf dpa-Anfrage mit. dpa