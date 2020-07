Bei den Temperaturen wird der eine oder andere sicherlich ein paar Federn lassen: Bis zu 35 Grad heiß soll es in den kommenden Tagen in der Region werden. Da ist es gar nicht unklug, es so zu machen wie der Storch auf diesem Bild aus Baden-Württemberg, der in den Morgenstunden bei aufgehender Sonne spazieren geht. Foto: dpa/Thomas Warnack