Unbekannte haben einen Geldautomaten der Sparkasse in Ingelheim (Kreis Mainz-Bingen) gesprengt. Die Tat ereignete sich in der Nacht zum Mittwoch, wie die Polizei mitteilte. Es ist bereits die dritte derartige Tat binnen drei Tagen nach Geldautomatensprengungen in Kaiserslautern und in Neustadt an der Weinstraße. dpa