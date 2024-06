Wissenschaft Schott hat alle Elemente für Spiegelteleskop ausgeliefert

Nach jahrelanger Arbeit hat der Spezialglashersteller Schott das letzte Element für das weltgrößte Spiegelteleskop ausgeliefert. Über sechs Jahre wurden am Stammsitz des Unternehmens in Mainz Spiegelträger aus Glaskeramik für das Extremely Large Telescope (ELT), das derzeit in der Wüste Atacama in Chile entsteht, gefertigt, vier Jahre davon in Serie, wie Schott am Donnerstag in Mainz mitteilte.