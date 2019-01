später lesen Schott legt Zahlen vor: Rekordgewinn im vergangenen Jahr FOTO: Fredrik von Erichsen FOTO: Fredrik von Erichsen Teilen

Twittern

Teilen



Vor kurzem hat ein drei Tonnen schweres Element für das geplante weltweit größte Teleskop in Chile das Schott-Werksgelände am Stammsitz in Mainz verlassen. Wie sich das Geschäft des Unternehmens rund um Spezialglas und Glaskeramik insgesamt im Geschäftsjahr 2017/18 (bis 30. September 2018) entwickelt hat, wird Schott heute berichten. dpa