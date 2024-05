Fußball Schott Mainz holt gegen Gonsenheim Südwest-Pokal

Für Schott Mainz ist es der dritte Finalsieg nacheinander und damit auch die dritte Teilnahme am DFB-Pokal. In der Saison 2022/23 verloren die Mainzer in der ersten Runde mit 0:3 gegen Hannover 96. In der aktuellen Saison war Borussia Dortmund beim 1:6 zu stark.